Sandy（吳姍儒）是綜藝大哥吳宗憲的長女，當年進入娛樂圈默默主持，很少主動提起家庭背景，憑藉優秀的工作能力走紅，成為多個節目的主持人，最近還多了作家身份，事業經營有成的她，近日在節目上揭露曾有一次下班搭車回家，被旁邊的駕駛狂按喇叭，但真相曝光後卻讓人笑翻。

Sandy 主持綜藝節目《小明星大跟班》，最新一期提到各國的交通規則，與來賓探討交通方面議題時，她提起過去的親身經歷：「我也在內湖碰過，是工作結束之後，從某電視台下來，剛好是下班時間，我們上車把東西裝一裝就走了，一路上就有一台車跟在旁邊一直叭」，不過因為沒有擋到該車的行經路線，讓Sandy不解對方到底在幹嘛？一度認為會不會是遇到挑釁。

為了甩掉麻煩，Sandy和同事想說再開快一點，當時經紀人也在車內，乾脆把窗戶搖下詢問對方「怎麼了？」對方車主舉起手往後指「你自己看」，Sandy他們本來以為是後車廂沒關，檢查後發現後車廂有關起來，但夾到一顆樹，才恍然大悟他們一直拖著植栽在路上行駛，一行人為了把那顆樹搬回去，只好再開回去電視台，這也讓吳宗憲提醒「遇到事情不要往壞處想，說不定對方是要來幫你」。

對此，吳宗憲也分享自己遇過的交通糗事，他表示曾經自己開車到南部工作，當時已經設定好導航，卻發現路越來越小條，最後開到沒有路了，沒想到遇到當地人卻立刻被笑說是導航帶過來的對不對?可見之前有很多車主都被引導開到該地，讓他趕緊建議「路可能要修整一下」。