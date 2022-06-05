斜槓女王連靜雯再出擊！這次與口罩品牌跨界合作，推出3款顏色且具有特殊意義的MIT口罩，口罩上的字樣是連靜雯右手上的刺青「Never Give Up」，連靜雯表示，面對疫情、以及人生道路上，就算遇到很多病毒和困難，都要永不放棄。

連靜雯分享，這個刺青大約是在2019年，在工作領域上完成了一個非常困難又重要目標，當取得這個考核成績時，她送給自己的紀念刺青。提醒自己遇到困難、挫折、挑戰，都要永不放棄的勇往直前去努力。這次選擇把它放在口罩上，也是鼓勵大家遇到任何困難，都不要輕易放棄，並且呼應到現在的病毒，面對疫情也是不要輕易放棄，除了實體的口罩之外，也呼籲大家隱形的口罩也要戴好，多補充營養、增強免疫力和抵抗力。

連靜雯說，這次推出的3款口罩分別有帥氣黑色、時尚莫蘭迪藍色與百搭的奶茶色，最特別的地方是，口罩有特殊的隱藏支架設計，「其實還有很多顏色都很想出，太好看了。上一輪打樣了10幾種，光是口罩顏色配上LOGO的顏色就來回好幾次，最後忍痛先挑了這3種。我自己是幾乎天天都戴奶茶色出門，超百搭。我姊姊就很愛莫蘭迪藍色，溫柔又高雅，爸爸就喜歡黑色，就是帥氣！」她表示聯名口罩將於8日正式預購，15日正式上市，每售出一盒口罩捐5元給公益單位，每一季會捐到不同的公益單位，相關捐款證明會在粉絲專頁發布。