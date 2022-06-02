立委趙正宇捐贈口罩給選區公立幼兒園。（趙正宇辦公室提供）

端午佳節將近，氣溫逐步高升。立法委員趙正宇贈送9萬份「口罩國家隊」兆羿公司所製醫用兒童口罩至桃園市第6選區內公立幼兒園，更輕巧透氣及過濾效果的口罩，能減少悶熱不適提高保護力，讓稚嫩的孩子更加舒適安全，也是最實用的端午節禮物。

兆羿科技為專業熔噴不織布生產廠，也是台灣口罩大廠公司的供應商，更是新冠疫情爆發以來的口罩國家隊廠商之一。其生產的醫用口罩除了防潑水、防飛沫、病毒效力更高之外，還是外銷日本的熱銷品，品質不言可喻。

趙正宇表示，端午節佳節到來，也象徵炎熱夏季拉開序幕，正值活潑的小朋友跑跳玩耍，未免汗水常會浸溼口罩，更需要口罩勤做替換，即使在室內，輕巧透氣的醫用口罩也能讓孩子更感舒適，「這也是立委叔叔送大家的端午節禮物」

趙正宇提到，9萬份口罩將會分送至八德、大溪、復興及中壢華勛12里立委選區內的公立幼兒園，方便孩子在學校替換使用。