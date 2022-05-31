苗栗縣警察局31日指出，因應端午節連假到來，已規畫端午節連續假期交通疏導措施，出動近280名警力全力投入疏導交通，如遇臨時交通壅塞或交通事故狀況，立即派遣交通快速處理小組前往排除，以維交通安全與順暢。

警局指出，端午節為期3天連續假期，國道1號及3號全線不實施高乘載管制措施，乘坐未滿3人車輛含大型車均可走國道1、3號作為旅途道路。

有鑑於上次清明連續假期首日適逢台61線後龍南下路段因豪雨造成道路突發性破洞，且有下陷狀況，交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處緊急封閉一個車道施工，也導致該路段從早到晚都紫爆，時速低於30公里以下，宛如大停車場。

工程處為避免歷史重演，早在端午連假前2週即修復西濱公路後龍至白沙屯段雙向所有道路坑洞，維持道路品質及順暢，不再大塞車，用路人可將該道路納入替代路線考量，避開國道易壅塞路段。

苗栗縣警察局預估大量人、車潮湧入苗栗風景名勝旅遊地區，為確保道路順暢及遊客旅遊品質、好心情，警察局已規劃端午節連續假期交通疏導措施，出動近280名警力全力投入疏導交通，如遇臨時交通壅塞或交通事故狀況，立即派遣交通快速處理小組前往排除，以維交通安全與順暢。

另外連假期間6月4日及5日，每日7至24時，國道三號西濱交流道北上入口實施匝道封閉，提醒駕駛人得續行台61線北返或改由國道三號香山交流道北上，還有為維持收假北返車流順暢。

同樣是連假第2、3天，但時段為每日15至21時，封閉台61線與冷水坑、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等5處平交路口，車輛禁止穿越快車道，均右轉行駛機慢車道再匯入主線車道。

苗栗縣警察局長陳武康說，他特別要求所屬同仁務必落實交通疏導勤務，並掌握轄內各重要道路交通狀況，遇有突發情事應即時派員快速排除，並同步通報警察廣播電臺等新聞媒體宣導用路人周知，配合警察、義交人員，同時更要遵守防疫相關政策，保持社交距離，病毒就會遠離，也祝福各位鄉親歡度端午連續假期美好時光。