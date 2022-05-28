曾沛慈在劇中閨密陳璇面前卸下心防。（八大提供）

胡宇威忍腳傷拍攝潛水戲。（八大提供）

拿下金鐘獎最佳女配角殊榮的曾沛慈，在戲劇《親愛的亞當》中飾演一名醫生同時也是單親媽媽，劇中有學霸的智慧、呵護愛女的柔情，也如同許多辛苦的職業婦女，時常處在家庭與理想難以兩全的課題中。最新一集將播出曾沛慈卸下平日人前的堅強，在和閨密陳璇暢談心事時，忍不住落淚宣洩，她臉上斗大的淚珠除了令人心疼之外，也讓廖士涵導演直誇是一場很棒的演出，忍不住稱讚曾沛慈：「哇！原來妳這麼會演！」

金獎導演廖士涵首次和曾沛慈合作，稱她是好奇寶寶會不斷問問題，對她的哭戲特別難忘，他表示拍戲時常會有不同的角度都拍一次，希望演員也能從哪邊往下接著演，然而導演可能因為太投入忘了喊卡，所以演員只能一直演下去，「沛慈每次哭的點，譬如說右邊眼睛掉淚，她就是每個接點都是右邊眼睛掉淚，對我來說這是非常專業又厲害的演出，而且又非常自然！」

曾沛慈分享哭戲最難的是要哭得剛剛好，「因為有時候我們為了要把深層的情緒逼出來，會把一些人生曾經歷難過的事情拿出來聯想。」或者是很難過但眼淚卻出不來，就要用一些技巧方法，「可是我覺得鏡頭上，是很赤裸的！」曾沛慈覺得哭戲不是只有哭，「面對不同的事情，哭的程度絕對不一樣，甚至哭的情緒也不一樣。」可能有生氣的哭，可能有開心到哭，所以她認為哭戲最難的是：「需要誠實的剛剛好！把心裡面很真實的狀況，反映在的表演上。」

此外，男主角胡宇威為戲克服多年來的潛水心魔，劇中胡宇威接受堂哥張勛傑的邀約一同前去潛水，卻誤入心機佈局，讓他陷入生死一線的困境。拍攝當下，胡宇威的腳傷尚未完全復原，他坦言進入海裡之前，內心有許多忐忑不安，但看到水底攝影陸續就位、劇組準備周全，教練也在旁給予強大的安全感，讓他能很放心的完成這場戲，即使一開始因腳傷穿蛙鞋在海中移動有點不順暢，但很快調整好適應海水裡的環境，也感謝透過這場戲，讓他從多年的恐懼，轉變為喜歡潛水。

八大原創戲劇《親愛的亞當》每週日晚間八點在八大戲劇台全台首播。