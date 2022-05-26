黃慶瑄主任提醒民眾，工作時務必要注意工安問題，才能避免眼睛傷害。。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

一位35歲的外籍移工M先生，平日在苗栗某電線電纜公司從事銅線操作員的工作，近2周覺得右眼出現模糊且有異物感的狀況，至眼科診所就醫，發現右眼視力退化到0.2，進一步檢查竟看見一條銅線穿刺在黃斑部，目前經手術移除，持續觀察其狀況。

德恩診所眼科主任黃慶瑄表示，一般眼睛常見因異物穿刺眼球，多是從角膜或鞏膜(白眼球)進入，並經過水晶體，造成外傷性的白內障，通常在外觀就可以看到傷口。

但個案M先生的狀況非常罕見，銅線是由黑、白眼球交界處後方4公厘內的位置進入，此處沒有血管，也是一般視網膜手術進入的地方，因為銅線很細，進入後沒有傷到前方其他部位，就直接穿刺在黃斑部的位置，從外觀看不出異樣，加上銅線進入前應有經過高溫消毒，才會在眼睛內滯留長達2周卻沒有釀成細菌感染問題。

黃醫師表示，眼睛遭異物刺傷常發生在工作進行中，如使用除草機除草、裝潢工、電焊、操作機台等容易有異物彈飛或掉落的工作，他提醒民眾從事此類工作時，務必要配戴全罩式的護目鏡，注意工安問題，才能避免眼睛遭受傷害，導致影響後續視力退化、白內障或視網膜剝離等問題。