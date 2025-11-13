提到A酸，不少人第一時間想到的是治療青春痘的神藥。不過，泌尿科醫師黃維倫分享有一位20多歲男子，服用A酸後出現勃起功能障礙，雖然尚無A酸會導致勃起障礙的證據，但包括英國官方統計與部分研究，陸續發現類似案例，提醒男性在進行A酸治療前，可先紀錄勃起狀況，若服藥後發現勃起功能變差，可與醫師討論是否換藥治療。

黃維倫在臉書粉專「U and泌的鳥醫師．黃維倫」發文指出，根據英國藥物及保健產品管理局資料顯示，A酸可能透過降低血漿睪固酮濃度，影響男性性功能。該系統自1985年至2017年間共收到14件性功能障礙相關不良反應、49件勃起或射精功能異常及23件性慾減退的個案，發生率雖然不高，卻顯示A酸可能與性功能障礙有關。

黃維倫表示，根據2024年9月一篇發表在《英國皮膚病學雜誌》的研究指出，雖然有研究顯示使用A酸可能會增加24%發生勃起功能障礙的機率，但也有研究顯示A酸並不會導致性功能障礙，因此A酸到底會不會導致勃起障礙？目前尚未有明確答案。

那男生到底要不要服用A酸呢？黃維倫表示，首先，在服藥前，應與醫師溝通，了解需求與可能副作用，並自行評估勃起狀況，如果服用後覺得勃起狀況比較差，可以前後比對，做為評估性功能是否變差的依據，再與醫師討論是否換藥治療。

黃維倫也強調，勃起功能障礙往往是許多因素所造成的，也可以至泌尿科門診做進一步評估，找出可能的其他原因，並獲得適當治療。