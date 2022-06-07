警方查獲土鳳梨酥外包裝內藏有毒品。（翻攝畫面）

刺青店原是招募詐騙車手 土鳳梨酥內竟藏毒咖啡包

許姓刺青師平時在桃園一帶招募詐騙車手，並以免費刺青吸引年輕人，近半年許男自創「土鳳梨酥」外包裝，裡面裝有毒咖啡包、K他命以及一粒眠，北市刑警大隊上月底，持搜索票進入刺青店，發現大量毒品，訊後依法送辦。

40歲許男刺青師傅，自己雙腿也刺滿彩色圖案，為了招募缺錢年輕人充當領錢小弟，竟以加入幫會免費刺等說法，再以高獲利、高報酬誘惑缺錢年輕人，甚至增加賣毒項目拓展業務，以「土鳳梨酥」的包裝袋，放入各種毒品，讓小弟閒暇時可兼職外送毒咖啡。

警方根據線報，上月底在桃園市逮捕許男等人，他本人否認販毒，毒品都是他一人食用，在場的小弟均否認持有、施用，還說許男曾在國外刺青展得獎，是國內有名的師傅，警方在分裝工廠內，起獲毒咖啡包308包及K他命430公克、一粒眠377公克等毒品，全案依法移送檢方偵辦。

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