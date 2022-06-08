美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，為避免造成民眾混淆，已將猴痘旅行注意事項中的戴口罩建議刪除。猴痘主要是透過直接接觸傳染。

CDC發言人表示：「昨晚，CDC將戴口罩建議從猴痘旅行健康注意事項中刪除，因為這造成了混淆。」

CDC先前建議旅客戴口罩，因為戴口罩有助於預防「許多疾病，包括猴痘」。

根據CDC網站，猴痘主要透過直接接觸有傳染力的瘡、結痂或體液傳播，「也可藉由長時間面對面接觸到感染者呼吸道分泌物而傳播」。

猴痘並非地方性流行病的大約30個國家通報出現這種病毒疾病，截至目前累計超過911例確診或疑似病例，主要出現在歐洲。

另一方面，加拿大今天也公布猴痘旅行注意事項，建議前往澳洲、英國與美國等20多國的旅客採取預防措施。

加拿大公共衛生署（Public Health Agency of Canada）發出第2級警示（比「非必要勿前往」低1級）指出，旅行者萬一遭到感染，可能必須接受一些處置，以防止猴痘的散布。

加拿大公共衛生署在推特上說：「如果您生病，可能無法及時獲得適當的健康照護，返家也可能遇到延誤。」

加拿大已有81例猴痘確診病例，其中大部分發生在人口第2多的魁北克省。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110608