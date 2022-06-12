隨著新冠肺炎疫情放緩，各國也紛紛鬆綁入境管制措施，不過Omicron亞變種BA.4與BA.5也令人擔憂，北市聯合醫院醫師姜冠宇指出，對還沒進來的BA.4和BA.5有更強的「致病力」，未來BA.4和BA.5 的上升可能會導致更多的突破性感染，他原本認為一般人應該不用打到第四劑，但為了控制BA.4和BA.5，他建議，「打第四劑疫苗」。

姜冠宇分析，研究發現，新冠病毒Omicron-BA.2.12.1和BA.4／5的傳播力比 BA.2更強外，致病力也更強，BA.4／BA.5在倉鼠會造成體重明顯下降、血氧降低、呼氣曲線比BA.2更差；他指出，BA.2.12.1、BA.4和BA.5在人類肺細胞中的複製能力比BA.2更強。

針對疫苗的部分，姜冠宇表示，從美國哥倫比亞大學團隊研究，都以打完三劑疫苗來做比較，與原始株相比，BA.2.12.1的「效價」降為1.8分之1、BA.4／BA.5降為4.2分之1，代表疫苗的抗體下降。

姜冠宇也提出，截至6月4日美國CDC收集的數據，BA.5占美國病例的7.6％，BA.4估計占5.4％，BA.2.12.1仍然是美國的主要變體，估計占病例的62.2％，但是以目前的監測，BA.4／BA.5準備要去取代BA.2.12.1。

姜冠宇表示，比較大的震撼還是有觀察到致病力提升，個人之前是認為一般人應該不用打到第四劑，這些也暗示為了要控制社區疫情，必須準備普遍開打第四劑，現在這已經不只是為長輩的安全，也是為了小朋友、小小孩的安全，也是為未來盡量減少長新冠負擔的努力。