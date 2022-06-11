大陸央媒《科技日報》11日報導，10日在第十四屆中國生物產業大會，中國工程院士鍾南山表示，用同種疫苗加強免疫，預防感染效果較差。用異種疫苗加強免疫，在兩針不活化疫苗基礎上加用亞單位蛋白疫苗或腺病毒疫苗或mRNA疫苗，預防感染的療效會明顯變高。根據「動態清零」政策，不僅減少重症率和死亡率，還要減少感染率，因此建議使用異種疫苗作為序貫接種。

中新社報導，為期3天的第十四屆中國生物產業大會10日在廣州國際生物島開幕。中國工程院院士鍾南山在會上提出，用異種疫苗作序貫接種，免疫效果明顯提高。

鍾南山表示，中國堅持動態清零總方針，關鍵要做好三點：疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全。

鍾南山說明，截至目前，全球共有38種獲得 WHO批准臨床應用的新冠疫苗，可分為5大類：不活化疫苗、腺病毒載體疫苗、亞單位蛋白疫苗、mRNA疫苗、病毒樣顆粒(VLP)疫苗。

鍾南山稱，全球現有上市的新冠疫苗都不足以高效預防Omicron感染，而且突破感染者的病毒載量高、感染性強。他建議，可使用異種疫苗作序貫接種（指間隔接種或交替接種不同技術路線的疫苗），以達到中國動態清零政策提出的「不僅要減少重症率、死亡率還要減少感染率」。他說，「異種疫苗加免(在兩劑不活化疫苗基礎上加用亞單位蛋白疫苗／腺病毒載體疫苗／mRNA疫苗)，免疫效果明顯提高。」

鍾南山透露，自己打的第三針是（國產）智飛重組蛋白新冠疫苗；在治療方面，中國已研發出3CLpro抑制劑、SiRNA(短干擾RNA)、中藥單體、抗體治療等。

鍾南山認為，面對疫情要做到科學管理、科學預防、科學治療。其中，廣州在應對今年4月兩波Omicron疫情中提供了寶貴管理經驗：常態化核酸檢測，劃分「三區」(封控區、管控區、防範區)進行網格化管理，以及利用(健康碼)「黃碼」兜底重點人群，「按照這三個方案，Omicron疫情防控更快、影響更小。」

本屆生物產業大會由18家國家級學會、協會聯合廣東省政府共同主辦，廣州市政府承辦，是中國生物產業領域規模最大、層次最高、影響最廣的行業盛會。