新竹市17日新增976名確診個案，今年以來累積5萬6805名確診個案，全市確診比例約為12.6％，目前累積居家照護者為8723人、居家隔離者為2261人。

市府表示，提供BNT疫苗隨到隨打的新竹市體育館施打站，至今日截止，下周一（6月20日）起到7月1日，為方便長輩施打第4劑疫苗，將開設中正市場（中正路245號2樓）、慈濟靜思堂（中華路五段208巷20號），以及原有的體育館（公園路295號）3處疫苗施打站隨到隨打。

3處施打站服務時間為周一至五上午8至11時、下午2至5時。施打疫苗種類每周一、三、五莫德納疫苗、每周二、四BNT疫苗。主要服務65歲以上及55歲以上原住民長輩，於第3劑注射滿5個月後施打第4劑，若尚未完成前3劑者亦可到站施打，更提供3大免費貼心交通服務，疫苗計程車、復康巴士與到府施打。

另，針對家長關心5到11歲兒童第2劑疫苗注射事宜，為讓學童安心就學、放心防疫，並綜合考量學童出勤狀況、遇期末考周及學童最在乎的暑假，竹市自即日起開放合約診所並於3處施打站在長輩專案結束後服務不間斷，接續於7月4日至7月15日，再開設兒童第2劑疫苗專案施打站，第1劑滿4周以上的5到11歲幼童符合資格者，即可施打。

衛生局表示，兒童專案施打站服務時間仍為周一至五上午8至11時、下午2至5時。提供疫苗種類為7月4日、7月5日莫德納疫苗， 7月6日至7月15日皆施打兒童BNT疫苗。

提醒家長依指揮中心建議，兒童基礎劑不建議混打，應注意不同廠牌疫苗接種期程。另若3個月內曾經為確診者，可於確診日滿3個月後逕向合約疫苗診所預約施打。

衛生局提醒，若需開站時段外接種，家長自即日起可選擇於合約醫療院所開診時間預約接種疫苗包括「5-17歲兒童和青少年輝瑞疫苗」、「6-11歲莫德納」，其它民眾亦可於各廠牌疫苗診所預約，若有相關疑問，可電電居家照護關懷中心03-5320900，將有24小時專人提供諮詢服務。