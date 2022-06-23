第一保（2852）23日召開股東會，110年稅後淨利5.53億元，可供分配盈餘3.67億元，幾全分配給股東紅利3.64億元，股東會通過每股配發現金股利1.21元，並改選董事。

有關防疫保單的部份，第一保總經理呂秋敏表示，在觀察全球各國的確診人數持續創新高，認為對於疫情的發展難以掌控，該公司並未有銷售防疫險，僅在去年推出疫苗險，只有銷售「疫苗險」且因疫苗險銷售並不多，在國人大多數都已打了疫苗險之後，將從27日起只接受續保，就不再接受新保件。

至於第一保資產結構配置與110年底無太大差異，呂秋敏表示，股票部位配置仍以穩定高配息標的納入投資組合，適時調節持有個股之部位，隨時關注外在環境變化，調整投資策略，提高資金運用收益。至今年第一季資產配置總額為144.74億元，整體配置有金融機構存款38％、有價證券類之固定收益債券21％、股票21％、受益憑證基金4％、證券化資產1％、國外投資外幣存款5％、不動產10％。111年度截至5月止簽單保費收入32.38億元，成長6.57％。