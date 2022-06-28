集保結算所為因應投資人對資產整合服務的多元需求，持續擴增「集保e手掌握」App「連結銀行」功能，今年再新增土銀及台新銀2家，將上線合作銀行增至13家。同時，中信銀近期開放所有一般台外幣活存帳戶資料予投資人，用戶能更輕鬆體驗資產整合服務的便利。

集保結算所表示，目前合作銀行已囊括前15大國銀中的13家。隨著資產整合範圍日趨完整，使用「連結銀行」功能用戶持續成長，其中逾2成綁定超過2間銀行，用戶平均每月向合作銀行發送逾100萬次API進行資料查詢，顯示投資人對「連結銀行」功能的喜愛。

集保結算所董事長朱漢強指出，「集保e手掌握」App兼具電子化證券存摺及資產整合服務功能，深受投資人歡迎，迄今開通數已突破330萬戶、年增達逾43％。未來將持續與多家銀行洽談合作事宜，以充分滿足投資人對資產整合服務需求。

朱漢強表示，除了提供便利服務，集保e手掌握App亦不忘兼顧資訊安全，於5月底推出e-mail及手機雙重驗證功能，提升身分驗證機制強度，並強化投資人個資保護，讓集保e手掌握App的使用者能同時享有便利又安心的服務。