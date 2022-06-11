澎湃新聞11日報導，北京大學國家發展研究院教授、北大數字金融研究中心副主任沈豔建議，大陸可同時發消費券和現金刺激消費。資金可以由中央統籌、地方各盡所能。以民生關鍵行業為主，採香港模式，並從多個管道籌集，特別是可以考慮發行抗疫特別國債。

報導稱，北京大學國家發展研究院8日晚間召開第61期中國經濟觀察報告會。會上，沈豔回答關於是否可以考慮增加消費貸款支持力度的問題表示，這些措施都是可以考慮的。只是消費貸款要能夠起到好的作用，前提是居民有相對穩定的收入。只有以穩定收入作為前提，消費貸款才是可以發放的。

談及提振消費的短期與長期考量，沈豔表示，當下遇到的困難是消費不振，這會導致經濟難以反彈。其中比較明顯的一個原因是疫情反覆，不僅影響經濟活動，更影響消費者預期。

從時間上來看，疫情已經進入了第三年，不少家庭現在獲得收入的能力在下降。

沈豔指出，當前消費不足的矛盾是相當突出的，自2022年3月以來消費出現了四個特徵：一是下滑程度深；二是線上線下共振，同時下跌；三是地域廣；四是牽扯的行業多。為此，她建議盡快直接向居民發放生活補貼，這個補貼可以考慮每個人現金500元（人民幣，下同）＋消費券500元的結構。

在沈豔看來，發放直接補助，符合現在財政政策重點從投資轉向民生的大方向。而且在消費券發放方面，國內外都是有經驗的，不管是大陸還是香港，都積累了一些經驗。就香港而言，測算結果顯示：100元可以拉動整個消費109元，主要體現在非耐用品的消費上。

沈豔稱，就大陸而言，有評估研究發現，中國消費券發放的效果可以高於國外，北大很多研究團隊也得到相類似的結論。在第三產業占比比較高的地方，消費券可以顯著增加交易活躍程度，而且對低收入人群增加消費，可以有明顯的提振作用。

對於補貼如何發放，沈豔建議：第一，中央統籌、地方各盡所能。第二，同時發消費券和現金，和香港模式類似。第三，要針對民生的關鍵行業，特別是基本生活品的領域，讓大家起碼能夠保證最基本的生產狀態。第四，資金可以從多個管道籌集，特別是可以考慮發行抗疫特別國債。