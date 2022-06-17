受疫情和封控衝擊，上海5月份消費年減逾三成半，2022年前五個月，消費、工業和固投分別年減約兩成。上海美國商會早先亦公布，逾九成在上海的美資企業調低2022年營收預期。

上海市統計局17日公布，1至5月，該市實現社會消費品零售總額人民幣（下同）6,047億元，年減18.7％。分行業看，批發和零售業實現零售額5,643億元，下降17.5％，住宿和餐飲業實現零售額404億元，下降32.2％。單看5月，社會消費品零售總額948億元，下降36.5％，但比4月收窄。

期內，上海固定資產投資比2021年同期下降21.2％。三大投資領域中，城市基礎設施投資比2021年同期下降41.3％，工業投資下降22.1％，房地產開發投資下降18％。全市三大產業投資中，第一產業投資比2021年同期下降57.3％，第二產業投資下降22.1％，第三產業投資下降21％。

規模以上工業企業完成總產值2,341億元，年減27.6％。完成出口交貨值512億元，下降19.6％。工業產銷率為100.1％，比2021年提高0.3個百分點。