傳8月開放邊境、7月口罩鬆綁？ 陳時中：不會規劃那麼久

本土新冠疫情仍在高原期，有媒體報導，中央將在7月擴大檢討室外口罩政策，邊境解封時間快則7月、慢則落在8月。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，7月預計不會整體放鬆口罩政策，即使有也是特殊情況；邊境解封方面，目前先以商務為重，至於要出去玩要等疫情更明朗再規劃。

指揮中心5月底宣布，現行口罩政策維持到6月31日止，僅限運動、自行開車、直播錄影演講等場合免戴口罩，但唱歌仍須戴口罩。外傳中央將在下個月檢討室外口罩政策，陳時中表示，7月暫時不會對口罩整體放鬆，因為戴口罩不僅是對新冠肺炎，對其他呼吸道疾病也有相當的保護效果；如果有調整也是針對特殊情形，目前還是希望把NPI做好。

交通部觀光局上月底表示，目前正在研擬「旅行業出入境團體旅客操作指引」，完成後將提報給指揮中心。外傳邊境解封時間最快7月、慢則8月，陳時中表示「會隨著疫情變化滾動式檢討，大概不會規劃到那麼遠」，並指出目前還沒看到觀光局的公文。

陳時中表示，有的人想要出去玩，有的人對疫情還是很緊張，這段時間以商務規劃為重，等整體疫情趨勢下降、疫情更明朗之後，再來規劃想要去玩的事情。至於商務方面如何鬆綁？他表示「會朝縮短檢疫天數來做」，不用逐案審查，但仍須要有投資、大量購買等商務需求，詳細時程還在規劃中。