聲稱多次從台灣的石斑魚中檢出禁用藥物，大陸海關總署動植物檢疫司日前宣布6月13日起暫停受理台灣石斑魚報關，事後總統蔡英文在臉書稱是「突襲式的通知」。不過網紅「歷史哥」指出，其實早在去年4月開始大陸就接連提出相關狀況，整個歷程超過1年之久。

歷史哥昨（12）日在中天節目《週末大爆卦》中表示，在兩岸不互信的狀況下，大陸的檢查台灣不相信，因此將台灣的檢查送過去給對方看，但是人家一樣也不會相信你送的檢查結果，會擔心是否有包庇等狀況。

歷史哥指，根據行政院農委會製作的「我國石斑魚暫停輸中案歷程」，顯示從去年4月開始大陸就接連回報台灣的石斑魚有狀況，且每回大陸提出警告時，就只有台灣回覆、對方並沒再回文，所以兩岸其實是斷線的。

歷史哥說，這就如同愛戀女同學，每天寫情書給人家，但對方從來沒回覆，等到有一天對方打你一巴掌叫你不要再煩人時，你才說「我們互相通信，憑什麼打我」，但事實上人家從來就沒有回應，「這不就是癡漢嗎？」