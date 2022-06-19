大陸檢出台灣石斑魚含有孔雀綠、結晶紫，暫停進口。外界質疑，去年石斑魚總出口量6681公噸，外銷日本的卻只有2公噸；農委會稱，因日本很怕台灣的石斑會吃藻類，有「雪卡毒」。有網友猛酸說，「都能吃核食了，怕什麼？」

台灣鳳梨被大陸禁止進口後，農委會喊出要積極開拓日本市場，但是石斑魚事件，卻不見農委會喊出開拓日本市場，而把外銷的主要目標市場放在紐西蘭、美國和加拿大等地，農委會副主委陳添壽對此表示，龍虎斑都在岩礁成長，會吃下藻類，造成石斑體內有藻毒，日本很怕有「雪卡毒」。

PTT八卦板網友紛紛表示，「都能吃核食了，怕什麼？」、「那福食呢？」、「這根本造謠抹黑吧？」、「人家只是很委婉的在拒絕啦，只是不想買而已」、「河豚都敢生吃的國家，會怕自然毒?」、「中國人不吃嗆的跟什麼一樣，日本人不吃沒皮條」、「塔綠班啥時去出征日本人？」、「日本人不吃就安靜了？」

還有網友認為，「不是說早就超前部署？」、「人家不吃還幫找理由」、「石斑魚改名福斑魚就沒事了」、「明明就碰了軟釘子，還在雪卡毒」。