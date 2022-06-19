大陸檢出台灣石斑魚含有孔雀綠、結晶紫，暫停進口；日本也因擔心台灣的石斑魚有「雪卡毒」，銷日有待加強。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，日本最大的漁業養殖業者林慎平，開始全面準備進口台灣石斑魚，他因感念2011年東日本大地震後台灣各界的捐款，一直希望有一天能報答這份恩情。

矢板明夫今(19日)在臉書貼文表示，大陸當局10日突然宣布對台灣石斑魚實施禁運，原本要從屏東縣、高雄市等地出口大陸的數千噸石斑魚，無處可去，讓養殖業者無所適從。日本的漁業養殖業者站出來說：「讓我們來幫忙吧！」並開始全面準備進口石斑魚，一位相關人士表示：「石斑魚用於日餐和西餐，都很好吃。日本的潛在市場很大。」

矢板明夫接著表示，日本最大的漁業養殖業者林養魚場董事長林慎平，準備先進口2至3噸石斑魚，讓相關餐廳業者試吃，並安排摸索適合日本消費者口味的料理方法。之後還會組織考察團到台灣，親眼確認石斑魚的養殖狀況等，然後正式開啟石斑魚的進口。

矢板明夫指出，林慎平曾經是「日本李登輝之友會」福島分會的會長，是著名的親台派人士，他感念2011年東日本大地震後台灣各界的捐款，一直希望有一天能報答這份恩情，已經有幾家大型的壽司連鎖店有興趣接收石斑魚。