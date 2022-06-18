大陸以台灣石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫暫停進口；農委會將砸下8億元加碼補助，要幫養殖戶度過難關。國民黨台南市長參選人、台南市議員謝龍介表示，漁業署查到11家養殖業者違規「套牌」出口，隔兩天又說檢驗全部合格，但是檢驗單位、檢驗報告不公布，什麼資料都不公開，只有官員空口說白話，這要消費者憑什麼相信？並強調，真正的爭議與疑點要務實面對，以昭公信。

謝龍介18日在臉書貼文表示，很遺憾看到民進黨政府對於石斑魚危機的處置，又是老套。如今最關鍵的問題是，台灣養殖的石斑魚到底有沒有含孔雀石綠、結晶紫，土黴素有沒有超標？不光是關乎能否輸出，內銷吃進台灣消費者肚子裡，因此更不能馬虎。

謝龍介接著指出，漁業署查到了11家養殖業者違規「套牌」出口，隔兩天又說檢驗全部合格，但是檢驗單位、檢驗報告不公布，11家業者違規「套牌」，也不公布。什麼資料都沒有，都不公開，只有官員空口說白話，這要消費者憑什麼相信？如今怪罪都是大陸打壓，難道出口日本、歐美或者任何國家，就不用出示藥檢報告嗎？就能「違規」套牌？就能「混裝」一船？

謝龍介認為，真正的爭議與疑點要務實面對，以昭公信，民進黨政府卻只會「情緒勒索」全國百姓，今天吃石斑魚，難道天天吃？10億補助發完了，還要繼續補助？未來還要不要繼續養殖？養了又要賣去哪裡？更嚴重的信心危機是，越來越多的消費者眼看石斑魚外銷疏於查驗，出口的會用藥，難道內銷的就不會用嗎？

謝龍介表示，台灣曾因ECFA早收清單，造就石斑魚養殖業榮景，但「十年一覺石斑夢」，已經到了夢醒時分，再不整頓產業、再不提升品質，就怕導致消費者信心危機。因此政府該做的，不是簡單的事，而是正確的事，不是當啦啦隊，而是要當糾察隊。