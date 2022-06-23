大陸日前以檢驗出禁藥為由，禁止台灣石斑魚輸入。陸委會今（23）日表示，我方針對石斑魚供貨的11家養殖場已進行各項檢驗，並將數據結果提供陸方參考，但目前還在等待陸方回應。陸委會呼籲，最根本還是希望兩岸農政主管機關直接聯繫，才能了解陸方的具體要求；若陸方沒有政治考量，應讓兩岸的專家一起討論、解決問題。

外界關切陸委會後續與陸方就石斑魚問題的溝通狀況。陸委會副主委李麗珍於例行記者會上指出，農委會已就輸陸的11家白帶魚供貨商進行魚體、底土及池水等進行檢驗，檢驗結果與數據已經透過農產品檢驗檢疫的協議平台提供給陸方，「目前還在等待陸方回應」。

李麗珍表示，無論是石斑魚或過去的蓮霧等農漁產品，陸方提到的都是檢驗檢疫的技術性問題。這些問題，最好是兩邊的農政主管機關能夠直接溝通，才能有效解決問題。

李麗珍強調，兩岸農政單位可直接透過傳真、書面或電話做聯繫，這樣我們才能了解大陸希望我方提出什麼樣的改善措施，或是強化哪些現有措施與檢驗方法，希望藉此知道陸方具體的要求，我方才能針對問題來改善、解決。

李麗珍呼籲，如果陸方認為這真的是專業與技術性的問題，沒有任何政治考量的話，就要讓專家們一起來討論、解決問題。

她並稱，對於台灣優質的農漁產品很有信心，相信雙邊的主管機關若能務實地溝通，一定可以解決問題。