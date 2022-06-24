電價高漲又跳電！蔡英文口號治國 謝龍介噴1句話猛轟

經濟部將在27日召開電價費率審議會，外界盛傳將調漲電價。因此台南市議員謝龍介今（24）日就猛轟現在的蔡政府，現在全世界的趨勢已經都把「核能看成綠能了」，結果這個趨勢沒提到，還跟人民大談「漲價的趨勢」，這讓謝龍介直言「根本就是用別人的拳頭拇舂石獅」，引發討論。

謝龍介今日對電費調漲的議題，表達出了他的看法，他認為現在國際形勢現在已經把「核能看成綠能」了，而蔡政府面對整個能源政策，就是束手無策，沒有對症下藥。對於蔡英文總統提出的「非核家園」都是口號治國，現在搞了一個「2025非核家園」，讓台灣現在能源不足，綠能也沒有辦法跟上來，再來導致發電量不足，備載容量不足，才會讓現在全台各地「跳電就像在跳舞」，謝龍介更痛批「這些大官根本不會煩惱」，然後又要保障特殊工業的工業用電「不能夠跳電」，所以最後代價就是回到我們這些庶民百姓身上。

謝龍介最後更說，剛好現在執政黨可以拿「俄烏戰爭」當成藉口，因為能源漲價，所以全世界跟著漲，因此我們也不得不漲，謝龍介更直言，現在「農產品、漁產品都變成抗中政治化」，而國家是人民共同的，應該要很理性的去面對所有問題，包括能源政策也好，能源電量問題，應該採「漸進式非核」，以核養綠，綠能慢慢地跟上來，這是全世界的趨勢。