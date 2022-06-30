台中捷運北屯機廠利用廠房屋頂與停車場空間，架設太陽能板發電設備。（中捷提供／謝瓊雲台中傳真）

台中捷運北屯機廠汽車停車場棚頂已安裝太陽能板。（中捷提供／謝瓊雲台中傳真）

台中捷運在北屯機廠建置太陽能光電設備發電，今天起正式掛表並聯試運轉，預估未來全部場域都完工後，每年可發電715萬度，挹注的售電回饋金約750萬元，剛好可彌補電價上漲後增加的營運成本。

經濟部已拍板將調高電價，身為用電大戶，台中捷運電費也將增加15％、估算後每年約增加800多萬元營運成本；中捷北屯機場發電容量達5722峰瓩(kWp)，為全台軌道業中最大單一案場。

中捷公司表示，配合市府「光電四倍增」計畫，積極推動綠能發展，去年8月起進行北屯機廠太陽光電發電系統設置工程，在北駐車場、各停車場、維修廠及行政大樓等建物屋頂，共設置1萬6587片太陽能板。

工程分為3期施作，目前已完成第一期、第二期作業，設置容量合計達到2771kWp，6月30日起掛表並聯試運轉，開始售電給台電。

中捷表示，台中地區擁有良好的氣候與充分的日照條件，預估年底全場域完工後，發電715萬度，發電度數可供1827戶家庭用電，年減碳量高達3639公噸，相當於42座文心森林公園的二氧化碳吸附量；每年售電回饋金換算金額約750萬元，恰恰可作為電價調漲後每年增加的電費支出，減輕營運成本壓力。

中捷公司表示，設置太陽光電發電設備兼具發展綠能、增加收入的效益，也是公司多角化經營的一部分；適逢經濟部宣布調漲電價，捷運等用電大戶電價將漲15％，中捷預估每年電費支出將增加800餘萬元，售電回饋的收入，恰可彌補電價調漲的營運成本壓力，未來也將持續運用現有資源以創造收益，挹注公司營收。