謝龍介今（30）日在臉書表示，一聲「媽媽再見」期待闔上眼後，尚能聽到兒的呼喚，九十載歲月似長亦短，留給子女限的思念。

謝龍介回憶他的媽媽，一生平凡過日，卻給子女們一份不平凡的愛，除了盡一切努力把最好的留給子女之外，更以言教身教讓子女畢生受用無窮。

謝龍介說，他的媽媽提醒著子女，待人處事要己所不欲勿施於人；也叮嚀著言行舉止要言行如一、言出必行；每當子女犯錯，對他們的鞭策，更是家法及俚俗語雙管齊下，「也著箠，也著糜」，總能讓大家心服口服。

謝龍介提到，媽媽一生不與人計較，總說「吃虧就是佔便宜」， 媽媽愛海、一生樂觀豁達，連身後事都自己早作安排，原本想要骨灰倘佯大海中，卻又體諒子孫有人會暈船，最後決定要樹葬，讓生命回歸自然。

謝龍介強調，今天一切遵照媽媽的遺囑辦理，不舉辦任何儀式；媽媽說已經完成人生的任務，在天之靈會保佑各位朋友順利平安！謝龍介最後說，「媽，我們永遠愛您。」