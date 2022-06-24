郭泓志（左起）、王子、潘君侖、王品澔、吳心緹、晏柔中、邱宇辰本周接獲釣魚任務。（好看娛樂、台視提供）

《全明星觀察中2》本周接獲釣魚任務因為時間緊迫無法平心靜氣地讓魚兒上鉤，王子面對頑強的石斑魚不斷抵抗掙扎，於是不顧形象大喊：「老子跟你拼了！」在一旁郭泓志展現釣魚高超技巧，一竿釣起超過15斤的石斑魚，眾人笑說郭哥把石斑魚王釣上岸。

除了有美味的石斑魚之外，晏柔中、吳心緹、王品澔抓了一隻雞想做土窯雞加菜，堆土窯時王品澔說：「郭哥不在我們還是可以辦到的！不斷勉勵大家強調3人是可靠組，應該可以達成任務。」沒想到不到幾分鐘，晏柔中碰到困難就大喊：「郭哥你在哪裡？」於是3人被封為「不可靠組」拖累大家。

《觀察中2》精彩連連日前釋出彩蛋，7人飯後在庭院上演真心話大冒險，由於連日的相處，原本謙謙有禮的王品澔因為被潘君侖發現在吃飯的時候滑IG看妹，王品澔有點惱羞成怒的辯解說自己是看棒球，不敵潘君侖一直虧他，王品澔眼神冒火脫口而出直球對決：「不要再鬧了！」這時眾人有感受火藥味，但又當沒事繼續吃飯。之後潘君侖說：「表示大家夠熟才能把真實的情緒表現出來，未來會持續挑戰王品澔的尺度。」

《全明星觀察中2》 由郭泓志領軍與兄弟組王子邱勝翊、邱宇辰、晏柔中、吳心緹、潘君侖、王品澔。7人接受24小時不間斷任務。每周日晚8點在台視首播，晚10點於myvideo上架；每周六晚8點於衛視中文台、MOMOTV播出，晚10點於《全明星觀察中》官方YouTube上架全集。