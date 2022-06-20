民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案，衍生案外案。林秉樞涉嫌洗錢的部分雖不起訴，但是檢調追查林秉樞金流時，意外揪出某綠營大老2年內利用第三方金流匯出2900萬元。台北市議員徐巧芯對此表示，她要再去告發，媒體人吳子嘉驚訝問，「妳真的要告發他嗎？」

徐巧芯19日在《董事長開講》網路直播節目中表示，會整理一下內容，再去告發一次，因為現在問題是沒有告發他的部分。吳子嘉驚訝問說，「妳真的要告發他嗎？」徐巧芯表示，她要去告發，整理一下內容，並引用媒體的說法，才會講這裡頭有什麼問題，再要求他們應該要主動偵查。

徐巧芯指出，不滿檢調的是，先前告發林秉樞一些金流問題時，檢調很早就直接不起訴，可是他們卻在默默查金流，一方面不起訴，另一方面又發現有問題，繼續調查。

吳子嘉質疑，調查報告變成國安報告、變成總統府的參考資料，這是利用司法來做政治鬥爭，這是非常可怕的事情。