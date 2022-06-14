年底九合一選戰將至，昨（13日）一份民調顯示，若藍綠白確定派出蔣萬安、陳時中與黃珊珊參選台北市長，蔣萬安以31.4%的支持度領先黃珊珊（29.0%）與陳時中（24.2%）；對於陳時中墊底，國民黨台北市議員徐巧芯除提出了4點分析，並看出民調中有27.5%的民眾黨支持者支持蔣萬安，若蔣能夠加強議題設定的能力和監督力道，「未必搶不到黃珊珊的票！」。

徐巧芯今（14日）在臉書引用了《震傳媒》昨公布最新的台北市長民調，並針對該民調進行了分析：

1、蔣萬安大於國民黨、陳時中失去年輕人支持

一般普遍分析認為年輕人較支持民進黨，但顯然在陳時中的防疫政策出現種種漏洞之後，20-29歲的支持度崩跌，只拿到24.9%，輸給國民黨蔣萬安的28.8%，以及黃珊珊的32.7%。民眾黨在台北市顯然能夠得到較多學生青年族群的支持，但而蔣萬安在此族群表現也不錯，蔣萬安本人的盤應該是明顯大於國民黨。

反倒是陳時中在年齡或教育程度變項明顯贏過蔣、黃的，只有「60-69歲」、「國中初中學歷者」，青年、中壯年的支持度可能甚至低於民進黨的盤勢。原因可能來自於陳時中防疫期間被市民認為對台北市的資源分配不公、政策失敗讓多數市民面對染疫的恐懼和政策的反覆，且跟柯文哲的種種爭端不僅沒加分，反而傷到自己。

2、陳時中的中立選民支持度最低，若落跑去選舉恐怕將雪上加霜

在民調中，中立選民黃珊珊/蔣萬安/陳時中分別為「32.1%/24%/16.9%」，黃珊珊小幅領先，但蔣萬安以國民黨目前的處境能拿到24%也算優異，目前陳時中被鎖在民進黨同溫層中，且未來若「落跑指揮官」形象被定義，中立選民的支持度恐怕還會繼續下跌。

3、黃珊珊拉到的綠票大於藍票

先前「藍白合」話題很熱的時候，我就提過，即便民進黨對柯文哲這些年來窮追猛打，但柯、黃在台北市仍然能穩定得到淺綠/不會投給國民黨的人支持，當時很多人不能理解，但民調的數字清楚說明。

首先，在黃珊珊的支持者中，認為自己屬性偏藍的有21.7%，但偏綠的有24%；其次，黃珊珊民調前三高的選區（內湖南港、中正萬華、士林北投），立委都不是國民黨籍，且除了她原本的選區被視為基本盤藍大於綠之外，其餘兩區選票結構上都涵蓋民進黨票倉。

4、「討厭陳時中氛圍」已起——藍也可以拉到白

這份民調雖然蔣萬安的數字並沒有明顯領先，但對他來說若好好判讀，並以此制定相關的選戰策略，會有很大的幫助。

因為先前的討論都僅止於「黃珊珊會不會拉走蔣萬安的票」，卻沒有人有信心反過來討論。但這份民調中分析台灣民眾黨支持者對三個後選人的看法，非常清楚的是「討厭陳時中」的氛圍已然形成，認為自己政治立場屬於民眾黨卻支持陳時中的只有極少數的5%，反倒有27.5%的民眾黨支持者選擇挺蔣萬安。

徐巧芯直言，現代的棄保雖然不容易發生，但陳時中一旦參選，若蔣萬安能夠加強議題設定的能力和監督力道，「討厭陳時中」的氛圍一旦成形，藍白雖然沒有「政治合」，但選民自己作主的結果未必搶不到黃珊珊的票，這一切操之在蔣萬安的選戰節奏。