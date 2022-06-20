台北市長柯文哲主張興建金廈大橋引發議論，對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（20日）批評，政見看起來像是柯文哲邁向2024總統選舉的起手式，金廈大橋是柯通往選舉的政治大橋，就是譁眾取寵、為了選舉。副幹事長林靜儀則批評，不要今天說一套、明天又說是開玩笑，市民比較在乎市政。

民進黨立院黨團今（20日）開輿情回應記者會，媒體詢問關於柯文哲主張興建金廈大橋。鄭運鵬表示，興建金廈大橋的政見，看起來像是柯文哲邁向2024總統選舉的起手式，金廈大橋是柯通往選舉的政治大橋，姑且不論是否有國安疑慮，但政治上的承諾、目的，猜測柯的目的就是譁眾取寵、為了選舉。

他說，光是大金門和小金門的跨海大橋就爭議很久，何況要從金門跨到廈門工程更不容易，有建設成本、經濟效應等，這需要政府投資，柯文哲為參選總統認為值得投資，但柯又說這是「反攻大陸」根本是笑話一則。

鄭運鵬強調，反攻大陸牽扯到軍事行動，以往兒時被國民黨教育要反攻大陸，是當時的時代，柯文哲提反攻大陸要從金門調度軍隊去中國嗎？若是開玩笑要跟國人說明清楚。

鄭運鵬說，金廈大橋不是突發奇想，過去曾討論過，但沒有下文，中國還提及高鐵要直通台灣，都被當成天方夜譚，柯文哲為了參選總統，有可能唱和兩岸高鐵、兩岸鐵路，至於合理與否或政治笑話，讓國人評斷；台灣是島國，沒有一條橋梁跨越國境，柯文哲拿這當政見把台灣領土跟廈門領土連結在一起，國際也會有不同看法。

林靜儀表示，柯文哲以未來總統角色來談金廈大橋，正面來看待，歡迎他繼續提出主張，不要今天說一套、明天又說是開玩笑，但台北市民應該比較關心市容景觀、大巨蛋何去何從等，柯現在還是台北市長，市民更期待柯的重要政見，是否在卸任之前能夠落實。