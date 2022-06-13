國民黨醫療委員會13日發聲明認為，臺灣防疫走了這麼久了，初期的優秀表現，要歸功臺灣民眾在歷經SARS後，知道「戴口罩」與「避免群聚」的重要性，所以當陳時中沒備妥口罩，而宣傳不一定要戴口罩時，臺灣民眾壓根不理他，積極搶口罩、少出門，但陳時中懂得搶功勞，馬上就透過大內宣誇讚自己守得好，收割民眾努力的成果，說真的，沒有陳時中當指揮官，臺灣或許會更好！

國民黨醫委會說，這種「沒真功夫的謊言」很快就被世界各國看破，且沒多久各種不該發生的「3+11破口」、「專案泡泡破口」，都與陳時中脫不了關係，只是「陳時中總是不尷尬，所以尷尬的永遠都是市民」！

國民黨醫委會直言，臺灣染疫黑數源自陳時中初期想蓋牌欺騙世界，不願讓地方政府普篩所致，這也直接造成臺灣沒能在Omicron 入侵前，事先備妥足夠的快篩劑及藥物，讓眾多無辜生命在政府層層卡關下，延遲確診給藥而枉死，這些陳時中絕對非常清楚，無奈「裝睡的人永遠叫不醒」！

國民黨醫委會分析，近日，臺大公衛教授詹長權引用國際數據，提醒臺灣染疫死亡數13日內翻倍，已位居全球第2快，呼籲指揮中心應分析死亡數攀升原因，避免擴大，諸如此種善意建言，英國、新加坡...等國媒體，以及國內諸多專家學者們，也曾好意提過。但一如既往，只想聽「諂媚話」的陳時中，最不能接受「善意提醒」，舉凡：呼籲提早準備好口罩、快篩劑、抗病毒藥、以篩代隔、以篩代PCR、採購兒童疫苗、留意兒童重症...等等，陳時中都要拖到「傷亡慘重」才願意「部分採納」，這樣的調性，民眾不禁要問，害死市民的兇手，到底是病毒還是指導官？

國民黨醫委會強調，明眼人都看得出來，陳時中怕被國際看笑話、被全球專家打臉，因此面對好言相勸，他容易「見笑轉生氣」，瞬間爆走。但父母官應以百姓健康生命為最優先考量，怎可先顧自己面子？這種沒有自省能力，又喜聽「歌功頌德」的官僚，比起新冠病毒的威脅，還要可怕萬倍！