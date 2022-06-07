今（7）日新冠肺炎本土確診新增82,973例，其中高雄市12,572例也創下新高，精神科醫師沈政男觀察，可能與人流移動漸增有關，但確診數上揚幅度不是很大，認為共存已經走過了上半場，不過想要脫下口罩生活，每日確診偶而會回到2、3萬例。

沈政男7日在臉書發文指出，今天確診數再度攻上八萬，原因之一可能是人流增加，從5月下旬開始，人流指數曲線有小幅上揚的趨勢，在6月3日回到了5月6日的水平，也許是大家對疫情沒那麼擔心了。

沈政男分析，人流指數的回升，對中南部的影響似乎大於北部，所以中南部三都在今天出現了新高或接近新高，「不過今天的新增還是比七天前少一些，中重症與死亡數也下降了一些，接下來就看是否死亡高峰已經過去了」。

沈政男認為，共存已經走過了上半場，大致上通過了高峰高原的考驗，至於下半場，就看大家可以接受曲線壓到多低，可能壓至每日新增7、8千例，但只要脫下口罩，曲線一定會再上揚，「偶而會回到兩、三萬，能不能接受？」

指揮中心今表示，六月底確診數可能降到萬例以下，但要跌破千例以下，沈政男直言到年底都不可能，因為參考周遭國家地區的染疫率，依台灣人口計算都無法少於千例，「清零，才可能降到千例以下；共存，降到萬例以下就是疫情緩解了」。