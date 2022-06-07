隨著兒童感染新冠肺炎的人數續增，讓許多家長憂心孩子確診後恐引發重症，感覺孩子不對勁就衝到醫院急診，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書分享，近期急診室內5種家長誤認兒童是重症的情況。

謝宗學6日在臉書發文指出，兒童急診近來病人持續維持高峰，到急診室可能需要等待1-2小時，家長應學習如何正確評估孩子的生理狀況，也整理出五個確診新冠肺炎後，家長常帶孩子衝急診但誤解成重症的主訴：

1.使用退燒藥後體溫未達41度以上的高燒：

體溫突然飆升至39-41度之間，退燒藥幾乎沒有效果。可以在家考慮的處理方式是使用第一種退燒藥2小時，孩子體溫仍然大於39度且感到不舒服時，可以考慮使用第二種機轉不同的退燒藥，例如服用安佳熱後2小時，再使用依普芬（舒抑痛）或退燒塞劑，反之亦然。

開始發燒後48小時內，不要期待退燒藥能將體溫降到38度以下，能降到38度多就很不錯了，主要是觀察孩子體溫下降後食慾、活力、精神有沒有恢復？若沒有，活力、食慾、精神持續很差，請帶孩子至兒童急診看診。

要特別注意的是，年齡未滿3個月的嬰兒發燒屬於高危險族群，請直接帶寶寶至兒童急診看診。

2.打寒顫並不是抽搐：

抽搐會合併意識混亂或喪失，可能會有單側或單肢抽動；打寒顫時意識清楚只是會不舒服，四肢同時冰冷、顫抖，不會只有單側或單肢顫抖，顫抖發冷結束後開始全身發熱、高燒。

打寒顫四肢冰冷時首要工作是幫孩子保暖，等到四肢發熱高燒時要幫孩子散熱。若確定不是打寒顫而是抽搐，請帶孩子至兒童急診看診。

3.高燒時呼吸急促是正常生理反應：

體溫上升呼吸加快是正常的生理反應，看到孩子呼吸急促第一件事情是觀察有無打寒顫和量體溫，打寒顫和高燒時期呼吸都會加快，體溫大於39度時使用退燒藥，觀察體溫低於39度時呼吸急促的情形是否改善，若沒有，請帶孩子至兒童急診看診。

高燒時的呼吸急促不會造成胸凹費力呼吸，不管有沒有高燒，只要觀察到呼吸時有胸凹的現象，就是呼吸費力的證明，請帶孩子至兒童急診看診。

4.幼童血氧機出現血氧或心跳異常，不一定是真的異常：

一般血氧機附的手指感測器適用於大人的手指，若夾在幼童纖細的手指上常會出現感測不精準的狀況，加上孩子手可能亂揮或掙扎，都可能造成血氧偵測異常。

重點還是觀察孩子的臉色和活力，血氧機的數值在幼童身上真的只能參考。

發燒或哭鬧時心跳也會加快，要觀察心跳是否正常，請先用藥物幫孩子退燒和安撫孩子，退燒安靜時的心跳才是真正的心跳。

也可以用體溫心跳校正法，若以體溫37度為基準，體溫每上升一度，心跳可能增加10-20下。

5.無法進食不代表一定需要打點滴：

發高燒或喉嚨疼痛或噁心嘔吐常是無法進食的原因，固體食物無法吞入，若水分補充足夠，尿量沒有大幅減少，不一定需要打點滴，點滴也是電解水的一種。

無法吃固體食物時，不能只喝白開水，電解水、牛奶、飲料、果汁是比較好的選擇。若連水分都無法喝入，持續 8-12 小時（兩餐以上）合併尿量明顯減少和活力變差，建議帶孩子到兒童急診讓醫師評估是否需要打點滴。