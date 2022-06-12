國內已累計8名兒童染疫後出現多系統發炎症候群（MIS-C），中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學直言，雖然發生MIS-C的機率為萬分之一，但他對數據不太有信心，表示兒童與病毒共存須面臨4關卡，如發生猛爆急性腦炎、橫紋肌溶解症、MIS-C及長新冠等，要避免只有不要染疫和打疫苗兩種方法，但終身不染病是不切實際的夢想，呼籲家長要盡快給孩子打疫苗。

謝宗學昨（11）日於個人臉書指出，亞洲人感染Omicron後發生MIS-C的機率為萬分之一，時間為染疫後的2至6周，有遞延效應，目前潛在可能發生MIS-C的人數為45人。

謝宗學表示，台灣兒童確診後併發腦炎的病例出乎意料得多，跌破所有專家的眼鏡，雖然發生MIS-C的機率為萬分之一，但他坦言「我對這不太有信心，一朝被蛇咬十年怕草繩，或許就這樣的感覺」。不過謝宗學說，他有信心台灣MIS-C 死亡率會比 1%至2% 低，因台灣兒科醫師有豐富治療川崎氏症的經驗，再加上家長的警覺性和就醫便利性，除非醫療量能嚴重崩壞，相較於猛爆急性腦炎，MIS-C 有比較充足的反應時間。

謝宗學說，兒童與病毒共存至少要面對4個關卡，如發病後48至72小時內，出現反覆高燒、噁心嘔吐、食慾變差讓孩子不舒服，猛爆急性腦炎和其他嚴重併發症，常出現在這個時期，第二為發病後4至5天，高燒和其他症狀緩解，活力食慾皆恢復，但出現雙腿痠痛、無法行走，甚至尿液呈現茶色等，可能是橫紋肌溶解症症狀。

謝宗學指出，第三是染疫後2至6周內可能出現危及生命的MIS-C，容易低血壓或休克，須住加護病房治療，最後為染病後數月可能出現「長新冠」症候群，但目前仍有待進一步研究。

謝宗學說，要避免或減少上述4道關卡的考驗，目前大概只有不要染疫和打疫苗兩種方法，終身不染病是不切實際的夢想，雖然過去他對兒童疫苗有些遲疑不決，但親身接觸大量染病兒童後，認為接種疫苗仍是利大於弊的選擇，沒有疫苗護體，面對的重症風險和後續可能的後遺症，遠遠超過疫苗可能出現的副作用，風險評估下效益很顯著。