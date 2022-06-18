總算PO文！石斑魚遭禁蔡英文喊「吃石斑，挺台灣」 網暴動：下一句都幫妳想好了

近日中國大陸宣布暫停進口台灣石斑魚，漁民譁然。而蔡英文政府也宣佈砸新台幣10億紓困，並在臉書上呼籲全台民眾吃石斑搶救。對此，就有港媒點出2點問題，認為石斑魚只是小事，民進黨現在把兩岸關係搞差，以後恐怕會出問題，引發討論。

跟據港媒《中評社》的報導指出，目前台灣的石斑有9成以上都是銷往中國大陸，而蔡政府只是把之前鳳梨、釋迦果與蓮霧被中國大陸禁運的方案拿出來依樣畫葫蘆，該篇報導指出，現在台灣政府當初為了做表面功夫，砸了很多錢補助出口商把鳳梨運到日本，導致出現了不管品質，低價搶運賺補助等扭曲現像。而現在石斑魚的狀況恐怕更將嚴重，最後可能又是一場空。

農委會主委陳吉仲11日表示，不排除到WTO申訴。該篇報導也指出2點問題，事實上從去年的鳳梨到現在，沒有一項告得成。首先，中國大陸以藥檢為由禁運一定有根據；再來台灣禁中國大陸的農產品更多，民進黨政府這麼說，充其量只是宣傳。而現在根據農委會今年1月的農業貿易統計，中國大陸仍是台灣農產品外銷最大出口地，現在各方面都發生變化，民進黨政府恐需承受這些因果關係。

《中評社》指出，根據中國大陸海關總署2022年1月發布的統計指出，現在2021台灣對中國大陸（不含香港）出口總額近2500億美元，貿易順差達1716億美元。但現在民進黨把兩岸關係搞這麼差，石斑魚被禁止是小事，台灣一年從中國大陸流進這麼大量的金額，若政府不誠實面對，台灣恐怕扛不住。