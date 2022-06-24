大陸13日起暫停進口台灣石斑魚，全聯福利中心董事長林敏雄22日承諾，將認購500公噸石斑魚，引發各界熱議。但民進黨前立委郭正亮則質疑，石斑魚每年本就有64％內銷，全聯應把「是額外再增購500噸嗎？」說清楚。大批網友對此說法相當支持，認為郭恐戳破了驚人的內情。

郭正亮22日在《中天新聞》政論節目〈大新聞大爆卦〉表示，全聯買500噸石斑，重點該問「本來有沒有買」，因石斑魚一年的產量只有36％出口，其他64％都在國內消費，「所以全聯是額外再增購500噸嗎？」郭喊話「把話講清楚」，說不定全聯本來就要買500噸，只是把原先的額度拿出來講。

郭正亮強調，國內商家若此時跳出來宣傳「我要買」，那必須告訴大家「你去年買多少噸」，這樣大家才知道是不是多買，因為如果石斑魚有36％是出口，其中91％是到大陸，原本就有64％在國內銷售，「這不就表示我們能賣的量就是這樣嗎？」

此說法掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「郭正亮太猛了！一針見血！」「郭正亮要小心了，感覺你不小心說出天大祕密了」、「還是老郭聰明」、「老是說真話，小心某黨會把你踢出去噢！」「說得很對，這是全體台灣人與消費者都有權利知道的事，而非單純只是喊喊口號，用來大內宣」。