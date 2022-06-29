國民黨提名立委蔣萬安參選台北市長，民眾黨傾向支持北市副市長黃珊珊，民進黨傳出衛福部長陳時中是可能人選。據TVBS民調中心27日公布的台北市長選舉支持度民調，蔣萬安39%，黃珊珊增至24%，陳時中降至18%。前立委郭正亮28日表示，民進黨要擔心8、9月是否還有一波疫情，若陳時中已經在選台北，「最好每天燒香不要有新一波的疫情，不然一定被罵死」。

郭正亮28日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中提到，他認為「台北市的綠和中南部的綠不一樣」，因此有一些淺綠的聲音就會不爽「陳時中在幹嘛，憑什麼出來選」，若是對上黃珊珊恐怕會不利，因為黃珊珊現在是台北市的防疫官，她有太多證據可以來罵中央；郭正亮也坦言，台北市的深綠沒有南部那麼多，所以就會看到黃珊珊拿到部分的淺綠票源。

同時郭正亮也提及，黃珊珊的「群眾」和「爆發力」是比蔣萬安還要好的，因此民進黨現在還需要擔心「8、9月時疫情是否還會有一波」，若是那時陳時中已經是台北市長候選人，第一個要面臨的問題就是「為什麼可以落跑去選舉」。

這也讓郭正亮坦言，陳時中最好每天燒香，不要有新一波的疫情，「不然一定被罵死」。郭正亮更強調，陳時中現在是防疫指揮官，「民眾會不希望疫情大亂，不好意思K他，但若是成為候選人就等著看吧」。