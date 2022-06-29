今年美食補給也有亮點，除在地水果、烤雞烤鴨和滷味外，主辦單位擬力挺台灣石斑魚端上桌。（桃園市體育會馬拉松委員會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大觀盃馬拉松2019年吸引逾5000人參與，路線行經沿海多處景點，還有飛機在天上「陪跑」，是全台唯一海陸空祕境路線。因疫情停辦2年後，今年以保護海洋主題回歸，但報名人數受疫情影響驟減，主辦單位延長報名時間至7月15日。

首屆大觀盃廣受好評，睽違2年將以愛護海洋主題於10月16日登場，桃園市體育會馬拉松委員會總幹事蔡萬春指出，原受理報名至6月30日，但受疫情影響目前約3000人報名，為讓更多人能參與，將延長至7月15日。

大觀盃馬拉松開放喜愛路跑運動的民眾參加，更有日本、智利、美國等多國好手參與，組別共分42K全馬組、21K半馬組、8K健康組及3.5K親子組，其中全馬與半馬組總名次男女各取前5名，及分組男女取前3名皆有獎金和獎盃，健康和親子組則男女各取前20名頒發獎盃。

大觀盃由竹圍漁港起跑，路線行經新街溪溼地、許厝港濕地、草漯沙丘、潮音海岸觀景步道、觀音白沙屯觀景步道、白玉藻礁、觀音濱海遊憩區等，將大園與觀音的沿岸美景一覽無遺，還有自桃機起降的飛機「陪跑」，是全台唯一海陸空祕境馬拉松。

美食補給也有亮點，蔡萬春分享，除延續去年端上桌的在地水果和滷味等，也有烤豬、烤雞現場烘烤，另為力挺台灣石斑銷售，也擬採用石斑魚作為補給菜色，但實際菜單仍視屆時疫情狀況而定。

蔡萬春也提到，2019年賽事後，發現沿途環境維護得相當好，一場5000人馬拉松能將場地保持乾淨並不簡單，加上相關單位努力修剪路樹等，呈現乾淨舒服的沿岸，為地方帶來正面影響，故採環保、愛護海洋主題，盼讓更多人愛護海洋，並行銷在地文化與自然景觀。