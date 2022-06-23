大陸日前暫停進口台灣石斑魚後，又宣布台灣一家公司輸陸的竹筴魚，外包裝袋上驗出新冠肺炎病毒，禁止該公司申報輸入1周。陸海關總署今日（23）表示，一批次凍竹筴魚中，包裝樣本上驗出新冠病毒核酸陽性。此消息掀熱議，大批台灣網友表示，台灣應更注重食安問題，而非凡事都上綱政治與意識型態。

根據大陸海關總署資料顯示，因從台灣輸大陸的的一批次凍竹筴魚的包裝樣本驗出新冠病毒核酸陽性，大陸海關自即日起暫停接受東和食品工業股份有限公司的產品申報1周，至6月29日止。事實上，日前大陸也指在台灣某公司白帶魚包裝上驗出新冠病毒。

竹筴魚一事引發熱烈討論，網友湧入《yahoo!新聞》、《TVBS新聞》與臉書相關連結留言：「不重視食安的塔綠班踢到鐵板了，1450又要崩潰酸大陸了」、「陳吉仲上次不是要告嗎？進度在哪裡？」「民主的魚再添一種」、「沒事！沒事！可以外銷日本美國啊！自由的竹莢魚！」

也有網友表示：「又要怪馬英九了」、「國軍又可以加菜了！」「又要補助了！這次是幾億呢？看來穩賺不賠」、「台灣真的要多注意食安問題，不要出事了都扯政治、罵別人」、「台灣自己食安怎樣，你我都很清楚」。