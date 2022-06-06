兒童爆MIS-C首例 醫：染疫6周內出現7症狀速就醫

國內日前出現一起10歲兒童染疫後發生多系統發炎症候群（MIS-C）個案，引發許多家長擔心。馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧今天赴中央流行疫情指揮中心說明，MIS-C容易發生在感染後2到6周，並推估國內發生率「最糟的情況是萬分之1」，也就是1萬個感染Omicron的孩子會有1人發生MIS-C。

黃瑽寧指出，MIS-C是感染後發生的免疫反應，可能病毒已經在身上被清除，但身體的免疫反應還沒靜下來，可能發生在感染後2到6周，以9到12歲兒童最常見，但青少年也可能發生，成人亦有少數案例。

孩童多系統症候群。（圖／指揮中心提供）

多系統發炎症候群6大症狀。（圖／指揮中心提供）

許多家長關心MIS-C發生率多少，黃瑽寧指出，由於亞洲人發生比其他黑人、拉丁裔等人種低，大約少了一半，且Omicron感染的發生率比過去的Alpha和Delta減少75％；雖然目前還沒有明確發生率數字，但他推估台灣發生率「最糟的情況是萬分之1」。

黃瑽寧提醒，由於MIS-C是多器官發炎，每個孩子的症狀組合不一樣；如果孩子感染新冠肺炎後2到6周出現發燒3天以上、腹痛或腹瀉、嘔吐、長皮疹、嘴唇紅、舌頭紅、低血壓等症狀，務必向醫師詳細報告，大部分的兒科醫師都會警覺可能是MIS-C，及早介入可以降低死亡率。

黃瑽寧指出，國外研究發現，打過一劑疫苗可以降低97％的MIS-C發生率，打兩劑發生率幾乎是零，台灣的疫苗接種率在青少年和兒童都很高。因此他認為，對於MIS-C不需要過度悲觀，而是不需要像當年沒有疫苗時這麼害怕。

至於MIS-C是否容易發生在病毒感染嚴重的兒童個案？黃瑽寧指出，目前針對MIS-C的原因還沒有明確的解釋，以疾病定義來說，感染輕重和發生MIS-C沒有關係，輕症個案也有可能發生；但醫學一直在改變，5年後也許有不同的答案。