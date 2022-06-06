中重症新增243！首例青少年死亡 15歲男解隔返校突昏倒送醫不治

國內再增一起兒童染疫死亡個案，為8個月大女嬰，有先天性泌尿系統疾病，因發燒和手術造口滲漏疑似感染入院，經手術急救無效，為國內12歲以下兒童第16起染疫死亡個案。另外國內也出現首例青少年染疫死亡個案，為15歲男性，曾接種1劑疫苗，完成7天居家照護後返回學校上課突然昏倒，送醫搶救不治。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，國內出現首例青少年染疫死亡個案，為一名15歲男性，沒有慢性病史，曾接種1劑疫苗。該案5月20日發燒，22日採檢陽性，22日至29日採居家照護，期滿隔天在學校突然昏倒，送醫無生命跡象，經搶救無效於5月30日過世，司法相驗死亡診斷為病毒性心肌炎合併急性肺水腫、心因性休克、新冠病毒感染。

羅一鈞指出，目前國內13到18歲青少年染疫重症個案共2例，今天新增個案為首例死亡；另一例為4月27日公布的15歲女性，有慢性疾病，出現肺炎情形，已於5月5日拔管，5月中旬解隔離。

另外，羅一鈞指出，死亡的8個月大女童有先天性泌尿系統疾病，曾接受手術治療，5月31日因發燒和手術造口滲漏疑似感染安排入院，當天採檢陽性，1日接受手術，術後入住加護病房，期間出現心跳、血壓及氧氣下降，經急救無效死亡，診斷為細菌及新冠病毒感染引發敗血症。

據統計，目前國內12歲以下兒童新冠肺炎重症個案共36例，其中3例為敗血症；重症個案中已有16例死亡，其中2例死因為敗血症。