台中市衛生局長曾梓展分析中市疫情。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中市兒童疫苗施打覆蓋率已達到77.3％。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中市新增本土確診案例7734例、死亡14例，新增中重症有8例。台中市副市長黃國榮表示，相較昨天新增確診1萬1341例，雖然數字上減少了3600多例，但並非疫情趨緩，是中央採計時間往後加長所致，他提醒市民，中市疫情仍處疫情高原期，防疫不能鬆懈。

黃國榮分析，中央採計昨天新增本土案例的時間相對延長，導致確診數據會較多，相對今天就會減少。台中市昨天新增1萬1341例、今天新增7734例，並不代表疫情趨緩，台中市目前疫情仍處高峰期，防疫絕對不可掉以輕心。

台中市衛生局長曾梓展指出，中市新增本土確診7734例中，12歲以下有989例，佔12.79％；65歲以上有936例，佔12.1％。新增中重症的8例，年齡在65歲至88歲，都有慢性疾病或炎症病史，其中有1人未施打疫苗，目前有6例插管治療、5例使用藥物治療，仍有7例在加護病房治療中。

至於新增的14例死亡病例，曾梓展指出，年齡在50歲至95歲之間，有8人未施打疫苗、13名有慢性病或癌症疾病史，另1人是50歲的藥癮患者，因呼吸衰竭等原因身亡。

曾梓展表示，台中市目前疫苗存量足夠，成人BNT疫苗有4萬多劑、兒童BNT疫苗有2萬多劑，呼籲市民能夠踴躍施打。台中市兒童疫苗施打覆蓋率越來越高，統計至昨日止，兒童莫德納疫苗已施打3萬7199人、兒童BNT疫苗已施打11萬2818人，總人數已施打15萬17人，覆蓋率已達到77.3％。