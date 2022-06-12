基隆市今日新增663例，其中外縣市通報117例，佔17.65％。市長林右昌表示，確診數是4月29日以來新低，空床率也同步創新高，回升到42.2％，量能充足。

林右昌指出，今日確診數僅剩下最高峰2530人的26％， 663名確診人數中，女性360人、男性303人；若以年齡別區分，以35至44歲最多，有132人、占19.91％；25至34歲次之，有103人、占15.54％。至於75歲以上長者有31人；65至74歲有66人；6歲以下有33人。

目前本市居家隔離人數總計850人，全市社區篩檢站5月26日起，改以快篩陽認定確診，提供症狀給藥服務，共通報3984人，3768人症狀給藥；6月12日上午通報確診33人，皆提供症狀給藥。

至於本市COVID-19專責病房總計237床，目前已收治137人、空床100床，空床率42.2％；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症54名、中症19名、輕症25名；部立基隆醫院，重症3名、中症12名、輕症15名；三總基隆分院，中症5名、輕症1名；礦工醫院，輕症3名。