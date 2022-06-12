桃園社區醫療採檢站自13日起，保留11處社區醫療採檢站，以每天維持開設5至6站的方式，於上午9時至12時提供服務。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園12日新增4454例本土確診個案，至今累計35萬8234例本土個案，衛生局長王文彥分析，4454例個案中，65歲以上個案占9.83 ％、18歲以下個案占20.43 ％，確診數與昨（11日）相較下降31.34 ％，整體而言疫情顯著下降，並往收斂方向發展。

王文彥指出，目前居家隔離人數已下降至4773人，採居家照護者有4萬7459人，截至6月11日，居家照護案件累計34萬9496人，已完成33萬8761人，累計完成率近97％。另盤點市內醫療量能，桃園11家急救責任醫院共開設1332床專責病床，收治比例約3成多，專責ICU病床則開設59床，目前已使用51床，尚餘8床，醫療能量充裕。

王文彥說，隨著疫情趨緩，桃園社區醫療採檢站使用人數已大幅降低，11日看診人數降至437人、PCR採檢人數共490人，為調節醫護團隊量能，市府規畫自將13日起，保留11處社區醫療採檢站，以每天維持開設5至6站的方式，於上午9時至12時提供服務，詳細資訊可至衛生局網站查詢。

王文彥另提及，為擴大疫苗接種，11日於25處社區接種站提供成年人及兒童BNT疫苗接種服務，共接種約8944劑。另也提醒長者第4劑疫苗需與第3劑疫苗間隔滿5個月才可接種，目前桃園65歲以上長者將於6月中下旬陸續期滿，市府將採造冊接種方式安排長者接種。