新竹市長林智堅確定出線，將代表民進黨轉戰桃園市長，確診正在隔離的現任桃園市長鄭文燦在臉書以近3000字長文挺林智堅，鄭直言自己比任何人都在乎桃園市會不會贏，除說明林智堅民調最高、贏過藍營對手張善政且持續上升中，也說他和林的特色都是超越藍綠、創造共融成長的城市。他也一一感謝被納入考量的鄭運鵬、鄭寶清、黃適卓和彭紹瑾，並細數桃園和新竹的關聯性，強調現年47歲的林智堅和他剛當選的年紀相同，相信林一定會讓桃園有下一個黃金8年。

「民調清晰顯示，桃園基層民意是傾向林智堅市長參選桃園市長！」鄭文燦說，中央黨部針對徵召案所做的客觀民調，林智堅的支持度最高，不論在兩黨或是三黨對比下，都贏過國民黨提名的張善政有一段差距，而且比較前幾次的各種民調，林智堅穩定上升中。他直言，要延續8年執政成績，要找最強的母雞，帶動議員席次成長。

鄭文燦說，桃園市、新竹市是共同生活圈、互動密切，在產業、文化、觀光、教育上都有許多交流，甚至在居住地、上班地也都互相交錯。兩個躍升的年輕城市，在科技產業的地圖上，互補加成，在城市治理的方法上，共學成長。他深信「桃園市＋新竹市」可以同行致遠。

鄭文燦也提到，39歲就當上新竹市長的林智堅，8年的新竹經驗，讓他成為最受肯定的年輕市長，他自己和林智堅經常在各種媒體被評價為五星級市長，他們沒有刻意競爭，只有互相學習各自城市的優點，2人共同的特色是超越藍綠，創造一個共融成長的城市。

鄭文燦說，林智堅現在47歲，剛好與他當選桃園市長時同樣的年紀，此刻的林智堅，桃園市民並不陌生，相信他帶著卓越的城市治理經驗，可以讓桃園市政無縫接軌，創造桃園市下一個黃金8年，請桃園市民和他一樣，選擇支持林智堅，讓桃園繼續發光發亮。