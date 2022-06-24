林智堅為辭職辯護 高虹安回擊：新竹市民真心換絕情

新竹市長林智堅確診後今（24日）解隔離出席市政行程，關於民眾黨立委高虹安批評，他認為不是惡意就是無知。對此，高虹安稍早錄製影片再度回擊說，新竹市市長、副市長雙雙請辭，為了自己的政治野心，拋棄新竹市民投身選戰，新竹市民才真的是真心換絕情。

高虹安表示，必須要說只是真心誠意地把新竹市民的憂慮講出來；新竹市市長、副市長雙雙請辭，為了自己的政治野心，拋棄新竹市民投身選戰。新竹市民才真的是真心換絕情。

她說，目前新竹市正面臨預算編列及審議的關鍵時刻，市長、副市長本應在這段期間主持整合各局處的預算會議，包括重大建設或龐大預算的分次編列及中央補助款的比例調整等，同時還有後續送進議會後的溝通審議過程。試問難道屆時總預算將由甫上任的代理市長來決定攸關未來一整年市民福祉的支用細節嗎？

高虹安強調，新竹市長、副市長雙雙請辭是一事實，意味著上述市政府重要期間，市長、副市長皆會缺席，僅僅點出事實、就事論事，何惡意或無知之有？

她呼籲，林智堅市長恣意批評前，應謹慎評估其批評是否符合邏輯、合乎道理。真正惡意、無知的行為，莫過於民進黨市長參選人在宣布參選第一天，就一面宣稱正面希望優質選戰，一面卻不停惡意攻擊、抹黑他人、噴政治口水。這才是真正的問題所在，請林智堅市長不要模糊焦點。