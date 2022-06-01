藝人曾寶儀近日才宣布染疫，想不到寶媽也確診，除了喉嚨痛、高燒39度，還引發恐慌症；由於獨居的緣故，不僅樣樣得自己來，也會怕燒到不清醒而失眠。

寶媽今（1日）在臉書自爆染疫，自嘲「獨居老人確診日子」，她透露有天半夜喉嚨痛醒，本來是快篩陰性，沒想到早上9點變成陽性，有經驗的姪女連忙幫忙預約PCR並開車載她去醫院，因為想趕快回家所以未排隊領藥。

返家後，獨居的寶媽得學習如何上網登錄健保快易通和視訊看診，直到9點終於聯絡到診所，醫生打來時她都快感動哭了；第二天寶媽雖喉嚨不痛，但發燒到39度，「因為是晚上所以我不敢睡覺很怕燒到不清醒，然後⋯⋯在這個時候恐慌症來找我了」，還好姐姐每半小時打電話關心，提醒她要準時吃藥，第四天寶媽終於康復，她以自身經歷呼籲外界：「疫苗打好打滿就是輕症，平常心面對。」

至於曾寶儀，她5月30日透露1周前快篩陽性，便在家中進行十天的隔離，發燒時全身痠痛到連走路都直不了身，尤其退燒後喉嚨痛才是魔考的開始，接著強調：「很痛很痛時誰跟我說輕症我都會想殺人」，但當下能做的就是耐心用鹽水漱口，含蜂蜜、油漱等方式，等著病況一點一點好起來。昨（5月31日）曾寶儀曬出快篩陰性的照片，表示康復後身體變得更加敏感，尤其食物的味覺變得很纖細，但看長篇小說的能力已恢復，她樂觀地表示：「我很珍惜我的身體跟我在有限制的環境下能得到的美好。重點是，其實我覺得我比平常更能感受到自由。那種對我不想再過的日子說不的自由！」