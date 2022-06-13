本土疫情仍處於高原期，精神科醫師沈政男表示，11、12日兩天的確診數總和，與上周六日（4、5日）兩天的確診總數相比，結果差不多，他直言這樣的狀況令人擔心，原因在於疫情減緩的速度變慢了，同時得繼續觀察單日死亡數是否持續降低，若沒有那就令人頭痛了。

沈政男昨（12）日於個人臉書指出，11、12日兩天新增的確診數加總起來為13萬0241例，而上周4、5日兩天的總和為13萬0198例，曲線走勢相差不多，他直言「這有些令人擔心，因為這是先前沒有的狀況」，代表疫情往下走的趨勢有些減緩。

沈政男表示，若曲線往下走的速度變慢，那麼下行破萬的時間也會延後，整體疫情探底的時間也會延後，有人說台北人潮變多，事實上人流指數在端午節前確實有上升，但端午節後再度下降，接下來還須觀察，到底是不是大家沒那麼擔心疫情了。

沈政男分析，曲線能夠往下走，跟人流指數有很大關係，如果大家自動解封，疫情就會跟著上揚。另外，12日新增163人病歿，死亡人數降到200以下，接下來仍須觀察是否繼續降低，若沒有，那就令人頭痛了，因為死亡率很快就會衝破萬分之13，估計以同一天發病日的亡者來計算，致死率仍是萬分之12至13。

至於民眾期待的出國旅遊，沈政男說，日本開放觀光，前提是必須全程戴好口罩，但歐美國家的人根本不想戴，而台灣要開放觀光，讓人家來到處旅遊，還有很長的路要走。