疫情指揮官陳時中今天（12日）確診，衛福部醫福會執行長王必勝10日曾在臉書PO出一張開會照片，只見疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥及王必勝3人都圍在陳時中左右兩側，其中又以王必勝靠得最近，和陳時中併排坐在一起，只有醫療應變組副組長羅一鈞坐在長條會議桌的末端，與陳時中距離約3個座位。

陳時中今天確診，王必勝曾於前天10日於個人臉書分享一張照片，表示當天開疫情記者會前，他和陳時中等人在辦公室內，討論新冠肺炎死亡翻倍的問題，同時也參考同仁準備的各國染疫死亡曲線圖，並寫道這就是他們的防疫日常。

根據王必勝分享的照片來看，離陳時中距離最近的是王必勝，兩人椅子挨椅子，為了看清楚陳時中手上的資料，王必勝的左肩幾乎貼到陳時中的右手臂，而陳時中右前方是周志浩，莊人祥則是站在陳的左手邊，唯獨羅一鈞離得最遠，坐在長條會議桌的末端，距離陳時中約3個座位。

儘管近距離接觸，不過指揮中心今發新聞稿，指周志浩、莊人祥、羅一鈞及王必勝等人，已完成快篩，結果均為陰性，目前身體狀況良好、皆無症狀，將持續落實自我健康監測。