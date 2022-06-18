黑心快篩混充富樂快篩爭議持續延燒，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨（17）日稱，富樂快篩的美國廠與中國大陸廠有不同品名與包裝，食藥署核准的是美國廠的產品。對此，媒體人黃揚明直接秀出證據，無奈說「這事件明明很單純，食藥署到底想掩蓋什麼？」

黃揚明今日在臉書表示，先前各界揭露美國ACON官網資訊、大陸艾康官網資訊及Flowflex（富樂快篩）的產品資訊，已明確指出所有的富樂快篩試劑都是在大陸製造生產，但羅一鈞在疫情記者會上代為回應的說法，代表食藥署至今仍堅稱給予EUA的是「美國廠」生產的快篩試劑。

黃揚明說，既然食藥署不理睬先前提供的訊息，他決定尋找新證據打臉食藥署。他指出，在美國FDA註冊的富樂快篩，其資訊顯示美國ACON公司為「Initial Distributor/Importer: Yes」，代表美國ACON公司為「最初輸入者」，也就是所謂的「進口商」，而美國FDA對於進口商的認定為「只能從國外進口產品到美國販售的公司」，無法對進口的產品包裝做任何更動、重新包裝。

黃揚明認為，如果食藥署還要堅稱有「美國廠」生產台灣EUA核准的富樂快篩，「我只能說，這就是政府公然造謠！」他質疑，「這事件明明很單純，食藥署到底想掩蓋什麼？」