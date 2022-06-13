高醫大博士王文心分析，高雄每百人確診死亡速度愈來愈快。（柯宗緯攝）

國民黨高市議員陳美雅也痛批，6月11日高雄確診數來到1萬3023例創新高，打臉民進黨中央口中的「防疫模範生」陳其邁。（柯宗緯翻攝）

高雄市確診死亡人數逼近300人大關，醫師蘇偉碩今（13）日痛批，市長陳其邁將防疫變「放逸」，「邁擱見死不救」，蘇開出5項處方救救高雄人，包括公布全年齡染疫人數等數據、開放12歲以上使用抗病毒藥物，並要陳其邁直接向衛福部醫福會執行長王必勝打電話請命。

高醫大博士王文心攤出數據指出，截至6月12日止，全國確診死亡3318人，高雄就占282名市民，已經超車台中278名死亡案例。

王文心進一步分析，從5月5日高雄出現今年首位市民染omicron死亡，到6月2日高雄市累計第100名市民死亡，花了28天，但是到6月9日出現第200名高雄市民死亡，只花了7天，假如今天指揮中心公布高雄死亡人數超過18人，將出現第300名死亡個案，顯示每百人死亡速度愈來愈快。

王文心也提到， 目前全國兒童重症已有49例，死亡17例，MIS-C案例也累積到8例，但陳其邁卻沒有公布高雄市兒童確診及相關結果的資料，質疑難道在粉飾太平嗎？造成外界誤以為MIS-C只會出現在中北部？

針對高雄疫情嚴峻，蘇偉碩提出5項處方，包括一、公布全年齡之染疫人數、中重症數、死亡人數、以及MIS-C 數據。二、指揮中心開放12歲以上使用抗病毒藥，或自費使用抗病毒藥物。三、高市府設立 COVID-19 抗病毒藥物專戶接受捐款，提供50歲以上染疫市民用藥。四、每位市民發放十劑快篩，長照機構定期普篩。五、開放疑似 MIS-C 病患公費檢驗抗體。

蘇偉碩認為，年底地方大選將至，但陳其邁在專業上有重大缺失，高雄在野力量正在整合，必須逼陳其邁把人命當作命，不能只為了連任，不願意公布兒童重症、死亡、MIS-C 等數據，不能夠繼續掩飾疫情。他要陳其邁乾脆直接打給王必勝反映相關防疫政策，救救高雄人的性命。

此外，國民黨高市議員陳美雅也痛批，6月11日高雄確診數來到1萬3023例創新高，打臉民進黨中央口中的「防疫模範生」陳其邁，更質疑陳其邁的防疫作為與能力，正當北部疫情漸漸趨緩之際，高雄疫情不只大大升溫，而且死亡數也屢創新高，疫情失控，連快篩劑也出包，竟有部分是瑕疵品，陳其邁並沒有給社會大眾一個合理的交代。